В Махачкале умер ребенок в результате ожога конечностей

В Махачкале скончался ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение с ожогами конечностей. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета (СУ СК) России по Республике Дагестан.
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