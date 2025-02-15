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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о работе по допуску российских спортсменов: «Все идет по плану. Контакты есть, переговоры идут»

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований в нейтральном статусе, однако им по-прежнему не разрешают выступать в отдельных видах спорта.

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