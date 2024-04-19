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В Самаре из-за автомойки на Фрунзе разворачивается скандал

В Самаре из-за автомойки на Фрунзе разворачивается скандал

Причиной стало то, что из-за работы объекты здание полиции оказалось подтоплено.На ситуацию обратил внимание телеграм-канал “Многонационал”, который опубликовал видео заявлений депутата Госдумы Александра Хинштейна относительно функционирования автомобильной мойки.

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