В Самаре из-за автомойки на Фрунзе разворачивается скандал

Причиной стало то, что из-за работы объекты здание полиции оказалось подтоплено.На ситуацию обратил внимание телеграм-канал “Многонационал”, который опубликовал видео заявлений депутата Госдумы Александра Хинштейна относительно функционирования автомобильной мойки.
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