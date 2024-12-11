Запад прозевал переброску ядерного оружия, в Белоруссии десятки боеголовок – Лукашенко

ЛК

Любовь Кузьмина

Там "Искандеры", но ядерные боеголовки в специальных хранилищах на территории республики Беларусь. Доставить из хранилища и прикрутить к ракете "Искандер", дело недолгое.Кроме того, там есть авиация, с переоборудованными элементами для подвески ракет с ядерными боеголовками.Надо сказать, что в Беларуси остались и шахты от стратегических ракет и подземные хранилища для боеголовок, еще со времен СССР. Будут устанавливать ракеты средней дальности "Орешник" в эти шахты и еще возможно на мобильных установках. Так что, там все в порядке. Лукашенко служил в погранвойсках в Советской армии.Я думаю, решимости применить любое оружие против врагов, ему не занимать. Может быть поэтому, президент Путин сразу согласился передать в Беларусь ракеты типа "Орешник". Чтобы было кому начать, в случае чрезвычайной обстановки.Натовцы не шутят, с ними надо "держать ухо востро" и на раскачку, времени может просто не быть.