Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Запад прозевал переброску ядерного оружия, в Белоруссии десятки боеголовок – Лукашенко

Запад прозевал переброску ядерного оружия, в Белоруссии десятки боеголовок – Лукашенко

Россия вернла Белоруссии ядерное оружие. Об этом во время встречи с трудовым коллективом в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Там &quot;Искандеры&quot;, но ядерные боеголовки в специальных хранилищах на территории республики Беларусь. Доставить из хранилища и прикрутить к ракете &quot;Искандер&quot;, дело недолгое.Кроме того, там есть авиация, с переоборудованными элементами для подвески ракет с ядерными боеголовками.Надо сказать, что в Беларуси остались и шахты от стратегических ракет и подземные хранилища для боеголовок, еще со времен СССР. Будут устанавливать ракеты средней дальности &quot;Орешник&quot; в эти шахты и еще возможно на мобильных установках. Так что, там все в порядке. Лукашенко служил в погранвойсках в Советской армии.Я думаю, решимости применить любое оружие против врагов, ему не занимать. Может быть поэтому, президент Путин сразу согласился передать в Беларусь ракеты типа &quot;Орешник&quot;. Чтобы было кому начать, в случае чрезвычайной обстановки.Натовцы не шутят, с ними надо &quot;держать ухо востро&quot; и на раскачку, времени может просто не быть.
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15 час.
Traveller
В отличие от некоторых Лукашенко ничего не мямлит о &quot;красных линиях&quot;. Он чётко сказал - &quot;Только суньтесь. В Белоруссии только одна линия, и это госграница!&quot;
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12 час.
м
михаил
Лукашенко действительно независимый президент, в отличии от Путина!
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7 час.

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