Сохраняется угроза украинского десанта на Запорожскую АЭС

ВСУ на большинстве участков фронте перешли в оборону, пытаясь выстроить свои «линии Суровикина» Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
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