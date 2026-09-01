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Аргументы и Факты

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Путин призвал исключить из мировой практики провоцирование конфликтов

Путин призвал исключить из мировой практики провоцирование конфликтов

Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) добиваться исключения из мировой практики провоцирования вооруженных конфликтов.

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