Путин призвал исключить из мировой практики провоцирование конфликтов

Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) добиваться исключения из мировой практики провоцирования вооруженных конфликтов.
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