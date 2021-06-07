Как быстро проверить, жив ли аккумулятор автомобиля

Аккумулятор является расходной частью автомобиля, которая регулярно нуждается в замене.Но далеко не каждый водитель знает, как быстро проверить работоспособность аккумулятора, поняв, есть ли необходимость в его замене или дополнительном заряде.
Аккумулятор является расходной частью автомобиля, которая регулярно нуждается в замене.Но далеко не каждый водитель знает, как быстро проверить работоспособность аккумулятора, поняв, есть ли необходимость в его замене или дополнительном заряде.
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