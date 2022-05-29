Джокович сравнил себя, Федерера и Надаля с музыкальными инструментами

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, с какими музыкальными инструментами ассоциирует себя, другого 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, у которого на один титул на мэйджоре больше.
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