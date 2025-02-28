Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, провел инспекцию Западной группировки войск, действующей в зоне специальной военной операции, пишет ТАСС.
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