Кубок Москвы по игре Го пройдет на ВДНХ 5 и 6 сентября в День города. По данным ВДНХ, в программе — основной турнир с участием около 200 спортсменов, соревнование для начинающих и открытый мастер-класс; участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.