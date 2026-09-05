Кубок Москвы по игре Го пройдет на ВДНХ 5 и 6 сентября в День города. По данным ВДНХ, в программе — основной турнир с участием около 200 спортсменов, соревнование для начинающих и открытый мастер-класс; участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
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