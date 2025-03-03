Пошлины Трампа ударят по сталелитейной промышленности в ЕС — Bloomberg

Планы президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на товары ЕС могут привести к серьезным проблемам для сталелитейной промышленности ЕС, пишет обозреватель агентства Bloomberg Лайонел Лоран 3 марта в статье, опубликованной на сайте агентства.
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