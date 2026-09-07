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Царьград

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В Хабаровском крае зарегистрировали 5 лесных пожаров на 4,7 тыс. га

В Хабаровском крае зарегистрировали 5 лесных пожаров на 4,7 тыс. га

В Хабаровском крае наблюдаются пять лесных пожаров на площади 4 667 гектаров, сообщает Министерство лесного хозяйства.

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