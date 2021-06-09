Вакцину от гепатита и туберкулеза привезли в Приморье

Вакцину от гепатита и туберкулеза привезли в Приморье

В медицинские учреждения Приморского края переданы вакцины от гепатита В и туберкулеза, дефицит которых наблюдался на протяжении длительного времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх