Названы самые популярные имена детей в Архангельской области за январь

По данным регионального агентства ЗАГС ими стали Артём и София - эти имена получили 17 мальчишек и 17 девчонокПо данным регионального агентства ЗАГС ими стали Артём и София - эти имена получили 17 мальчишек и 17 девчонокВ течение первого месяца Года семьи, объявленного Президентом России, в Архангельской области родилось 583 младенца: 298 мальчиков и 285 девочек, в том числе три двойни, сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.