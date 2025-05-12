Московская акция "Ночь в музее" пройдет на 170 площадках

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Акция "Ночь в музее", которая пройдет в столице в ночь на 18 мая, объединит 170 площадок по всему городу, в том числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки, рассказала заммэра Наталья Сергунина.