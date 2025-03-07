Утечка газа произошла в кампусе университета в Брюсселе

Более 300 студентов были эвакуированы после того, как во время работ по прокладке канализационных труб в кампусе университетского колледжа HOGENT в Генте была повреждена газовая труба, сообщила администрация университетского колледжа я Гента, 7 марта сообщает The Brussels Times.
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