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Скандал с Канье Уэстом дошёл до суда: в Воронеже зарегистрирован первый иск к Say Agency

Скандал с Канье Уэстом дошёл до суда: в Воронеже зарегистрирован первый иск к Say Agency

Как передают 15 сентября "Известия", Центральный районный суд Воронежа принял к производству первый иск к концертному агентству Say Agency, которое анонсировало гастроли американского рэпера Канье Уэста в России.

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