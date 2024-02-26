Украина подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Канадой и Италией

Киев, 25 февраля /Синьхуа/ -- В субботу в Киеве президент Украины Владимир Зеленский по отдельности заключил соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.