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Крымский депутат Шеремет: экспансию США могут остановить только здравомыслящая политика и сплочение стран вокруг РФ

Крымский депутат Шеремет: экспансию США могут остановить только здравомыслящая политика и сплочение стран вокруг РФ

Здравомыслящие страны должны сплотиться вокруг России, чтобы противостоять экспансии США. К этому призвал крымский депутат Михаил Шеремет.

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