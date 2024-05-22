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В редакции журнала «Компания» прошли следственные действия

В редакции журнала «Компания» прошли следственные действия

Вчера в редакции делового журнала «Компания» прошли следственные действия, передает РБК. Несколько полицейских зашли в здание на улице Якиманка в Москве, где располагается офис журнала, и вынесли оттуда предметы, похожие на технику.

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