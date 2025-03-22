ИИгровой Эдинбург: в РФ создают проект о Шотландии с голосовым управлением

Российская команда работает над компьютерной игрой The Dark Tale: Until You Awake. Это одиночное, сюжетно-ориентированное приключение с элементами детектива и выживания в условиях туманной Шотландии 1930-х годов.
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