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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Путь от «угрозы перенаселения Земли» до «больше рожайте»

Путь от «угрозы перенаселения Земли» до «больше рожайте»

источник фото: соцсети Вам не кажется странным, что в последнее время вокруг только и говорят о том, что женщины должны больше рожать? Ведь если оглянуться назад, то вы увидите, что совсем недавно многие эксперты били тревогу об обратном — о скором перенаселении Земли.

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