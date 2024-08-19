Путь от «угрозы перенаселения Земли» до «больше рожайте»

источник фото: соцсети Вам не кажется странным, что в последнее время вокруг только и говорят о том, что женщины должны больше рожать? Ведь если оглянуться назад, то вы увидите, что совсем недавно многие эксперты били тревогу об обратном — о скором перенаселении Земли.