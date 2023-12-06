Соскин: Израиль обладает информацией о передаче Украиной оружия ХАМАС

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей западного оружия ХАМАС.
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