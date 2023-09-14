Полиция США назвала причину гибели туристов, найденных в кемпинге летом

Полиция американского штата Колорадо установила, что частично мумифицированные останки трех человек, обнаруженные в национальном лесу Ганнисон, принадлежат двум женщинам и подростку, которые решили попытать свои силы в выживании в дикой природе.
Полиция американского штата Колорадо установила, что частично мумифицированные останки трех человек, обнаруженные в национальном лесу Ганнисон, принадлежат двум женщинам и подростку, которые решили попытать свои силы в выживании в дикой природе.
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