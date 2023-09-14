Аргументы и Факты

48 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Наркоману - оружие? Это как ДИКОЙ обезьяне дать гранату.NBC: Хантеру Байд...
  • лина любимцева
    Пусть поправляется!! Любимый мой актер....В Боткинской боль...
  • Валерий Ребров
    А что своего табака нет? Или английский лучше? В СССР в основном был свой табак, ну и чуток болгарский, а сигареты бы...Эксперт Сартойо о...

Полиция США назвала причину гибели туристов, найденных в кемпинге летом

Полиция США назвала причину гибели туристов, найденных в кемпинге летом

Полиция американского штата Колорадо установила, что частично мумифицированные останки трех человек, обнаруженные в национальном лесу Ганнисон, принадлежат двум женщинам и подростку, которые решили попытать свои силы в выживании в дикой природе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх