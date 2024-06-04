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Первые кадры боевого применения новейшей САУ «Мальва» (ВИДЕО)

Первые кадры боевого применения новейшей САУ «Мальва» (ВИДЕО)

Появились первые кадры боевого применения новейшей САУ «Мальва» на Харьковском направлении. Новые российские самоходки 2С43 «Мальва начали поступать в артиллерийские подразделения, но до недавнего времени фотоподтверждений не было.

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