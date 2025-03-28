Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дмитрий Медведев предложил лишать приобретённого с нарушениями гражданства

Дмитрий Медведев предложил лишать приобретённого с нарушениями гражданства

Царьград Коллаж Царьграда Дмитрий Медведев выступил с предложением лишать гражданства тех, кто получил его с нарушениями.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Опять &quot;предложил&quot;. Как же они все любят предлагать, а потом ни хрена не делать! Ну внесёт он это предложение в думу, а там лоббистов до и больше. И всё. Но зато он прокукатекал, а там хоть не рассветай.
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2 час.
Владимир Тамбасов
Кроме путина - он  до сих пор спит
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1 час.
Владимир Тамбасов
Мечтать не вредно, а путин против
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1 час.
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