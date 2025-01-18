НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Янник Синнер: «До матча стараюсь как можно больше спать. Надеюсь, мне удается просыпаться в важные моменты»

Янник Синнер: «До матча стараюсь как можно больше спать. Надеюсь, мне удается просыпаться в важные моменты»

Он обыграл Маркоса Гирона (6:3, 6:4, 6:2) и вышел во вторую неделю на седьмом «Большом шлеме» подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх