США и Украина намерены запустить фонд по ископаемым к концу года – Reuters

Юлия Свириденко сообщила, что Украина и США обсуждают запуск фонда полезных ископаемых. Вашингтон и Киев подписали соглашение о природных ресурсах, ратифицированное Верховной радой, что позволяет Америке вкладываться в украинскую экономику.