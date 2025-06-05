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Царьград

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США и Украина намерены запустить фонд по ископаемым к концу года – Reuters

США и Украина намерены запустить фонд по ископаемым к концу года – Reuters

Юлия Свириденко сообщила, что Украина и США обсуждают запуск фонда полезных ископаемых. Вашингтон и Киев подписали соглашение о природных ресурсах, ратифицированное Верховной радой, что позволяет Америке вкладываться в украинскую экономику.

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