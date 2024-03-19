На Украине раскрыли последствия принятия закона о мобилизации

Экс-премьер Азаров: закон о мобилизации приведет к потере кадров на Украине Бывший премьер Украины Николай Азаров предположил, к каким последствиям приведет принятие законопроекта о тотальной мобилизации.
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