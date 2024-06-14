Не навреди, проявляя сострадание

Истинный врач найдёт все пути и возможности для спасения здоровья и жизни Быть в этой профессии – огромная ответственность не только перед пациентом, но и перед собой, считает врач-рентгенолог СОКБ Владимир Болгов из династии врачей.
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