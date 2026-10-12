Из-за роста тарифов ЖКХ подорожало все остальное. Эксперты утверждают, что это только начало

Из-за роста тарифов ЖКХ подорожало все остальное. Эксперты утверждают, что это только началоВ начале октября тарифы ЖКХ стали главной причиной роста цен.
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