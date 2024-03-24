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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«На мой взгляд, они могли бы это сделать». Мартин Брандл – о шансах «Феррари» выиграть Гран-при Австралии без схода Ферстаппена

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» оценил шансы «Феррари» выиграть Гран-при Австралии, если бы Макс Ферстаппен не сошел в самом начале заезда из-за проблем с перегревом тормозов: «Видя столь сильную «Феррари», видя спокойствие команды, хорошую работу на пит-стопах, хорошую стратегию – я могу сказать, что это была отличная победа.

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