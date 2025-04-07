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Царьград

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Израиль планирует возобновить гуманитарные поставки в Газу без соглашения с ХАМАС

Израиль планирует возобновить гуманитарные поставки в Газу без соглашения с ХАМАС

Израиль готов возобновить гуманитарную помощь сектору Газа без официального соглашения с ХАМАС, изменив способ доставки.

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Комментарии
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Eduard
Осчастливили бандиты!
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19 час.
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