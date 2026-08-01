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Угальде и Ливай могут покинуть «Спартак» после трансфера Даку

Форварды « Спартака » Ливай Гарсия и Манфред Угальде могут уйти из московского клуба, если красно-белые оформят переход форварда « Рубина » Мирлинда Даку , сообщает Metaratings.

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