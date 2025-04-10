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Царьград

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900 учащихся из ДНР выберут ЕГЭ: создано 17 пунктов для сдачи экзамена

900 учащихся из ДНР выберут ЕГЭ: создано 17 пунктов для сдачи экзамена

В 2025 году в ДНР около 900 одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет сдадут ЕГЭ. Для экзаменов подготовлены 17 пунктов.

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