Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 1 апреля, с 9 до 16 часов отключат электроэнергию по следующим адресам: магазин "Нектар", магазин "МИСС", ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 1 апреля, с 9 до 16 часов отключат электроэнергию по следующим адресам: магазин "Нектар", магазин "МИСС", ул.