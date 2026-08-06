MUBARAK вырос на 19% за неделю, сохранив бычий импульс

Токен MUBARAK сохраняет восходящий импульс после разворота рынка в пользу покупателей. За последнюю неделю актив подорожал примерно на 19%, а техническая картина по-прежнему указывает на преобладание бычьих настроений.
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