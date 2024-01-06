В Аргентине хотят выразить Месси особую дань уважения

Аргентина хочет отдать Лионелю Месси почести, которые довольно редко встречаются в мире футбола. Клаудио Тапиа, президент Аргентинской федерации футбола, заявил о намерении убрать из национальной сборной футболку под номером 10 по завершении карьеры игрока «Интер Майами».