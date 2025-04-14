Пенсионные фонды Канады задумались об инвестициях в Европу

Крупнейшие канадские пенсионные фонды в последние годы увеличивали свою долю активов в США, чтобы воспользоваться мощным экономическим ростом, однако глобальная торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, заставила некоторых инвесторов обратить внимание на Европу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии