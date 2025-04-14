Пенсионные фонды Канады задумались об инвестициях в Европу

Крупнейшие канадские пенсионные фонды в последние годы увеличивали свою долю активов в США, чтобы воспользоваться мощным экономическим ростом, однако глобальная торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, заставила некоторых инвесторов обратить внимание на Европу.