Красюк рассказал, есть ли опция реванша в контракте на бой Усика и Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, подтвердил, что в контракте на бой между его клиентом и британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри есть опция реванша.