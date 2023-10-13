Красюк рассказал, есть ли опция реванша в контракте на бой Усика и Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, подтвердил, что в контракте на бой между его клиентом и британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри есть опция реванша.
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