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Прокуратура извинилась перед сидевшим год гидрологом за обвинения в убийствах

Прокуратура извинилась перед сидевшим год гидрологом за обвинения в убийствах

Гидролога Цветкова задержали в феврале 2023 года по обвинению в убийствах. В 2024 году эти обвинения суд признал незаконным, теперь же столичная прокуратура от лица государства принесла ученому извинения, пишет Коммерсантъ.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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12 час.
Grandad
Извинились и всё?! Кто ответил за это, какую компенсацию потерпевший получил от виновных? Нельзя же ссылаться  на неодушевленный ИИ. ИИ выдал процент совпаидения, дальше ууже решение принимал человек.
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5 час.

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