Прокуратура извинилась перед сидевшим год гидрологом за обвинения в убийствах

Гидролога Цветкова задержали в феврале 2023 года по обвинению в убийствах. В 2024 году эти обвинения суд признал незаконным, теперь же столичная прокуратура от лица государства принесла ученому извинения, пишет Коммерсантъ.
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