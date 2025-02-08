БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Нина СаковичКостенко
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  • Вадим Карепов
    Судью с прокурором надо сажать, а деда наградить!!!!Бл..ь! Это что та...
  • Анна Егорова
    Насильников и убийц теперь выпускают в зале суда! А людей, которые защищают от смерти детей и своих родных, сажаю...Бл..ь! Это что та...

Бл..ь! Это что такое? ﻿

Бл..ь! Это что такое? ﻿

Славик ЯблочныйИз Бани - выхода нет, совсем, ага! 70-летнего пенсионера отправили в колонию строгого режима за убийство — он ударил наркомана, который напал на детский лагерь.

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Комментарии
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Олег Самойлов
НЕ с судьями и прокурорскими надо разбираться, а с РОССИЙСКИМИ ЗАКОНАМИ, которые НЕ обеспечивают защиту человеку, который эти законы ИСПОЛНЯЕТ ДОБРОСОВЕСТНО! Но сие имело место быть еще и в благословенные времена самого передового общества мира, когда применение оружия согласно Инструкции каралось законом! Расстрелял нарушителя, как потом оказалось, превысил необходимую оборону или свои функциональные обязанности, которые тебе ПРЕДПИСЫВАЕТ Инструкция! Ну не идиотизм ли?
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8 час.
АЕ
Анна Егорова
Насильников и убийц теперь выпускают в зале суда! А людей, которые защищают от смерти детей и своих родных, сажают на много лет!
Ответить
4 час.
Вадим Карепов
Судью с прокурором надо сажать, а деда наградить!!!!
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3 час.
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