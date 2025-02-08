Бл..ь! Это что такое? ﻿

Олег Самойлов

НЕ с судьями и прокурорскими надо разбираться, а с РОССИЙСКИМИ ЗАКОНАМИ, которые НЕ обеспечивают защиту человеку, который эти законы ИСПОЛНЯЕТ ДОБРОСОВЕСТНО! Но сие имело место быть еще и в благословенные времена самого передового общества мира, когда применение оружия согласно Инструкции каралось законом! Расстрелял нарушителя, как потом оказалось, превысил необходимую оборону или свои функциональные обязанности, которые тебе ПРЕДПИСЫВАЕТ Инструкция! Ну не идиотизм ли?