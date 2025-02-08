Славик ЯблочныйИз Бани - выхода нет, совсем, ага! 70-летнего пенсионера отправили в колонию строгого режима за убийство — он ударил наркомана, который напал на детский лагерь.
Бл..ь! Это что такое?
Комментарии
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Олег Самойлов
НЕ с судьями и прокурорскими надо разбираться, а с РОССИЙСКИМИ ЗАКОНАМИ, которые НЕ обеспечивают защиту человеку, который эти законы ИСПОЛНЯЕТ ДОБРОСОВЕСТНО! Но сие имело место быть еще и в благословенные времена самого передового общества мира, когда применение оружия согласно Инструкции каралось законом! Расстрелял нарушителя, как потом оказалось, превысил необходимую оборону или свои функциональные обязанности, которые тебе ПРЕДПИСЫВАЕТ Инструкция! Ну не идиотизм ли?
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8 час.
АЕ
Анна Егорова
Насильников и убийц теперь выпускают в зале суда! А людей, которые защищают от смерти детей и своих родных, сажают на много лет!
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4 час.
Вадим Карепов
Судью с прокурором надо сажать, а деда наградить!!!!
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3 час.
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