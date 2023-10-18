Apple разрешила российским разработчикам сторонние платежи. Что это значит

Apple разрешила разработчикам в России принимать платежи через внешние ресурсы. Подобные решения ранее принимались в других странах, но владельцы приложений считают, что могут столкнуться со сложностями при работе по новой схеме Американская Apple опубликовала новые правила для российских разработчиков приложений: теперь их пользователь может использовать внешний ресурс для совершения покупки без участия Apple.