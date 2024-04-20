Идеологический удар в тылу России: Кто пошёл в атаку на Путина?

А зачем хохлам Ильин... у них свой бандера ...

Алексей Тан

Ильина... НЕНАВИДЯТ иудее-комуняки!... это они выслали Ильина за границу, выгнали с Родины.... (Иудее-комуняки - это инородцы, вечные враги России...) Ильин изначально знал, что собой представляет, еврее- нацызм (иудее-комуняки) и был их оппонентом.