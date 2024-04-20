По России пытаются нанести идеологический удар в тылу, откровенно спекулируя на философском наследии русского мыслителя Ивана Ильина.
Идеологический удар в тылу России: Кто пошёл в атаку на Путина?
Комментарии
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Катерина
Серёга, а чем отличается Ильин от Бандеры?
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1 час.
Катерина
А зачем хохлам Ильин... у них свой бандера ...
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1 час.
Алексей Тан
Ильина... НЕНАВИДЯТ иудее-комуняки!... это они выслали Ильина за границу, выгнали с Родины.... (Иудее-комуняки - это инородцы, вечные враги России...) Ильин изначально знал, что собой представляет, еврее- нацызм (иудее-комуняки) и был их оппонентом.
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42 мин.
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