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Идеологический удар в тылу России: Кто пошёл в атаку на Путина?

Идеологический удар в тылу России: Кто пошёл в атаку на Путина?

По России пытаются нанести идеологический удар в тылу, откровенно спекулируя на философском наследии русского мыслителя Ивана Ильина.

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Комментарии
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Катерина
Серёга,  а  чем  отличается  Ильин  от  Бандеры?
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1 час.
Катерина
А  зачем   хохлам  Ильин...  у  них  свой  бандера ...
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1 час.
Алексей Тан
Ильина... НЕНАВИДЯТ иудее-комуняки!... это они выслали Ильина за границу, выгнали с Родины.... (Иудее-комуняки - это инородцы, вечные враги России...)  Ильин изначально знал, что собой представляет, еврее- нацызм (иудее-комуняки) и был их оппонентом.
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42 мин.

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