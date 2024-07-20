Три человека пострадали в ДТП на Товарищеском проспекте

Полиция проводит проверку Авария произошла утром 19 июля. Автомобиль «Фолькскваген Поло» под управлением 38-летнего мужчины столкнулся на регулируемом перекрестке с автобусом «Волгобас», который ехал во встречном направлении.
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