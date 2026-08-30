Привыкание к тревоге может быть опасно, предупредили эксперты

Привыкание к тревоге может быть опасно. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов. Если тревога, бессонница или подавленность развиваются месяцами, человек воспринимает их как норму, что в дальнейшем может привести к более серьёзным проблемам.