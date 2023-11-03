Минпромторг поддержал введение минимальных розничных цен на пиво

Министерство промышленности и торговли поддержало поправки, которые вводят минимальные розничные цены на пиво, медовуху, сидр и пуаре в России, сообщает корреспондент The Moscow Postсо ссылкой на газету "Известия".
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