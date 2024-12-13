Депутат Журова поддержала Орбана в идее о рождественском прекращении огня

Она назвала желание, которое, вероятно, станет самым популярным в новогоднюю ночь.Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, какое желание будет самым популярным в новогоднюю ночь.
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