Мелкий почерк – повод для беспокойства? Невролог перечислил малоизвестные симптомы болезни Паркинсона

В мировом масштабе это одно из самых быстрорастущих и распространенных неврологических заболеваний.Невролог Владимир Мартынов сообщил, что первыми признаками болезни Паркинсона могут быть не самые очевидные симптомы: снижение обоняния, проблемы со сном, запоры, необъяснимая депрессия и изменение почерка, в частности, его уменьшение.