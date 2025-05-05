Мелкий почерк – повод для беспокойства? Невролог перечислил малоизвестные симптомы болезни Паркинсона

В мировом масштабе это одно из самых быстрорастущих и распространенных неврологических заболеваний.Невролог Владимир Мартынов сообщил, что первыми признаками болезни Паркинсона могут быть не самые очевидные симптомы: снижение обоняния, проблемы со сном, запоры, необъяснимая депрессия и изменение почерка, в частности, его уменьшение.
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