Собянин рассказал, как московский «Банк технологий» помогает развитию бизнеса

«Банк технологий» предлагает более 500 разработок для бизнеса С начала года в сервис «Банк технологий» было добавлено более 50 новых разработок для бизнеса и промышленности, в результате чего общее количество доступных решений превысило 500.
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